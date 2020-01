Nieuw Mechels restaurant wil klanten laten kiezen hoeveel ze betalen

Mechelen - In Mechelen broedt brouwerij Het Anker op een nieuw brasserie- of restaurantconcept waarbij de klanten zelf kunnen kiezen hoeveel ze betalen voor een maaltijd. Het concept zou dit najaar een kans krijgen in het pand van de voormalige brasserie “Thien Gheboden” aan de voet van de Sint-Romboutstoren. Het Anker benadrukt dat het initiatief zelfbedruipend moet zijn, het succes zal dus afhangen van klanten die bereid zijn om meer te geven, om te compenseren voor wie het minder breed heeft.

Het nieuwe concept zal geen vorm van sociale economie zijn en geen subsidies aanvragen, maar wil een “sociale dimensie” toevoegen aan een economische activiteit. “Het moet rendabel zijn, maar we mikken slechts op ‘voldoende’, niet op een grote winstmarge”, zegt Charles Leclef van Het Anker, die eigenaar is van het pand in kwestie. “We kregen al veel positieve reacties, dus hopelijk zullen veel mensen onze filosofie steunen. Alles staat of valt ook met het kunnen bieden van een aangename ervaring, zodat genoeg klanten iets meer zullen willen geven. Wie het financieel moeilijker heeft, kan zonder schaamte discreet wat minder geven. Je zal er niet moeten wapperen met je OCMW-pasje.”

Het concrete businessplan wordt momenteel nog uitgewerkt, maar Leclef wil alvast niet met richtprijzen op het menu werken. “Alleen voor dranken zullen we met prijzen werken, want met onze vele bieren kan dat anders verkeerd aflopen”, lacht hij. Het Anker is wel nog op zoek naar een uitbater en andere mensen “met zin voor ondernemen om samen de schouders onder het project te zetten”.