Antwerpen -

Bob, Alex, John en Nest, ofwel De Strangers, geven zaterdag de aftrap in het Olympisch Stadion van Beerschot. Zo bekennen ze kleur en trappen ze hun ambassadeurschap voor mauve-wit in gang. “Als echte voetballiefhebbers supporteren we wel voor alle clubs van ’t stad”, zegt Nest.