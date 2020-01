Vlaamse Regering benoemt nieuwe Raad van Bestuur VRT

De Vlaamse Regering heeft vrijdag 12 nieuwe bestuurders benoemd voor de Raad van Bestuur van de VRT. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Als voorzitter schuift de Vlaamse Regering Luc Van den Brande naar voren.

Ook twee ex-VTM gezichten zetelen vanaf nu in het bestuur van de openbare omroep. Journalist Philippe Beinaerts kabinetschef bij burgemeester Bart De Wever zetelt voor N-VA, Lynn Van Wesenbeek voor Open Vld. Huidig voorzitter Luc Van den Brande blijft nog twee jaar zitten.

Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle: “Ik wens de nieuwe bestuurders alle succes toe in het belang van de VRT. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Luc Van den Brande die met zijn jarenlange ervaring zorgt voor de continuïteit. Onze openbare omroep staat voor belangrijke uitdagingen in een steeds meer internationaal en digitaal medialandschap. Met de Vlaamse Regering willen we verder werk maken van een slagkrachtige en sterke openbare omroep, die klaar is om deze uitdagingen aan te pakken.”

Voor N-VA zetelen ook nog: Nico Moyaert, Charlotte Verhaeghe en Stefaan D’haeze. Voor Vlaams Belang zetelen: Eric Deleu en Jan Huijbrechts. Voor CD&V zetelen Luc Van den Brande en Rozane De Cock. Voor Open Vld zetelt ook nog Dirk Sterckx. Voor Sp.a zetelt Geneviève Lombaerts en voor Groen Bart Caron.

