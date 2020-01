Bölöni moet brandjes blussen bij Antwerp: “Geen spatje ontgoocheling bij Mbokani, Lamkel Zé mee naar Brugge”

Business as usual op de Bosuil. Twee dagen na het Gala van de Gouden Schoen keek Laszlo Bölöni terug op afgelopen woensdag, en vooruit naar het duel van zondag tegen Cercle Brugge. En Lamkel Zé? Die zit gewoon in de selectie.

LEES OOK. Ontgoochelde Mbokani snel naar huis na gala van de Gouden Schoen: “De kleintjes zijn moe”

“Ik heb genoten van het Gala. Sommige dingen vond ik leuk, andere zaken kon ik minder appreciëren”, was Bölöni weer zijn mysterieuze zelve. “Het is fijn om een aantal keer per jaar iedereen uit de voetbalwereld terug te zien.”

“Dieu heeft zijn pure klasse getoond”

Met een achterstand van negentien luttele punten greep ‘kleinzoon’ Mbokani naast zijn tweede Gouden Schoen. “Uiteraard hoopte ik dat Dieu het zou halen, maar het duel tussen hem en Vanaken was pittig.”

De Congolees droop meteen na het gala zwaar teleurgesteld af. Zijn reactie achteraf bleef beperkt tot enkele woorden. “Hij heeft gezegd wat hij te zeggen had, meer niet”, aldus Bölöni. “Op training viel daags nadien geen spatje ontgoocheling te bespeuren. Ik onthoud dat hij in 2019 weer zijn pure klasse heeft getoond.”

Zondag kan Mbokani alweer zijn kunnen showen op het veld. De Great Old hervat de competitie met een bezoek aan rode lantaarn Cercle Brugge. “Herbeginnen is altijd moeilijk, of het nu tegen de eerste of de laatste in het klassement is. Cercle kwam versterkt uit de winterstop, maar ik ken de aanwinsten vooralsnog niet.”

“Hoeveel gel op hun haar laat je toe?”

De vraag is of Didier Lamkel Zé na zijn escapades op stage meereist naar Jan Breydel? “Ik zie niet in waarom niet”, reageerde Bölöni klaar en duidelijk. “Hij heeft zijn straf (allicht een geldboete, red.) al gekregen van de directie. Of Didier ook speelt tegen Cercle, is een andere vraag.”

Afgelopen maandag onderwierp Bölöni Lamkel Zé aan een soort straftraining. De Kameroener liep rondjes terwijl de rest met bal trainde. “Hij heeft de fysieke arbeid verricht die hij op stage vergat te doen. (grijnst) Voor mij blijft het collectieve het belangrijkste. Én ik heb belangrijkere spelers dan Lamkel Zé. Ik probeer zoveel mogelijk uit mijn groep te halen door ze te helpen. Hoeveel gel op hun haar laat je bijvoorbeeld toe, zonder aan hun persoonlijkheid te raken? Da’s een moeilijke evenwichtsoefening. Oók met Lamkel Zé.”

LEES OOK. De Strangers zorgen voor beroering in Antwerpen door kleur te bekennen als ambassadeurs van Beerschot