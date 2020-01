242 uitzendkrachten aan de slag bij Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid heeft in de eerste negen maanden van 2019 242 uitzendkrachten tewerkgesteld. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Bestuurszaken Bart Somers (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Tom Ongena.

“Het is een goede zaak dat de Vlaamse overheid en de lokale besturen gebruik kunnen maken van deze flexibele manier om mensen tewerk te stellen. Dit cijfer toont duidelijk aan dat er nood was bij de overheid om beroep te kunnen doen op interims”, zegt Tom Ongena.

Vroeger was uitzendarbeid in de openbare sector zo goed als onmogelijk. Dat veranderde in april 2018 met het decreet over uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen. Dat decreet regelde de inzet van uitzendkrachten bij de Vlaamse overheid en bij de lokale besturen zoals gemeenten en OCMW’s.

Uit cijfers die Open Vld-parlementslid Tom Ongena heeft opgevraagd bij bevoegd minister Bart Somers blijkt dat er in de eerste negen maanden van 2019 242 uitzendkrachten werkzaam waren bij de Vlaamse overheid. “Uit dit cijfer blijkt dat de overheid, hoewel het systeem nog niet zo lang actief is, direct op de kar is gesprongen van interims. Een goede zaak voor de overheid en de werkzoekenden”, reageert Ongena.

Volgens Ongena is er voorlopig echter geen informatie beschikbaar over de diversiteit van die interims. Minister Somers wil wel onderzoeken op welke manier diversiteitscijfers bij uitzendkrachten wel kunnen worden uitgewisseld met de Vlaamse administratie.

Open Vld-parlementslid Tom Ongena: “Interimwerk blijkt steeds belangrijker om mensen te laten doorstromen naar vast werk. Zeker voor mensen uit kansengroepen is het een cruciale springplank naar een vaste job, ook bij de overheid. Het is dus positief dat de overheid interims inschakelt, maar het zou nog beter zijn als ze daarbij ook nagaat of men ook effectief mensen uit kansengroepen bereikt. Dit met de ambitie hen een faire kans te geven op structurele tewerkstelling bij de overheid”.