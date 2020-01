Inter Milaan haalt Man United-boegbeeld Ashley Young binnen

Manchester United heeft een akkoord met Inter Milaan over een transfer van Ashley Young voor een transferbedrag van 1,5 miljoen euro. Bij Inter zal de 34-jarige verdediger herenigd worden met ex-ploegmakker Romelu Lukaku.

Ashley Young is een boegbeeld van het Manchester United. De Engelse international kwam in 2011 over van Aston Villa en speelde in totaal 261 matchen voor The Red Devils. Met Man United won hij de Premier League in het seizoen 2012-2013, de FA Cup in 2016 en de Europa League in 2017. Dit seizoen startte Young slechts in tien matchen, hoewel hij aanvoerder was van de club.