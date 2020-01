Vrouw stript in luchthaven en klimt nadien op toegesnelde politiewagen

Passagiers in de luchthaven van Miami keken afgelopen week verrast op toen een vrouw nonchalant haar kleren uittrok. Iets voor middernacht liep de Amerikaanse rond in lingerie en werd ze gefilmd toen ze ook haar bovenstukje en slipje uittrok. Even later kroop ze op een politieauto om uiteindelijk ingerekend te worden. Haar mentale toestand wordt nu geëvalueerd.