Khattabi verliest ook tweede stemming en grijpt naast aanstelling in Grondwettelijk Hof

Zakia Khattabi, ex-covoorzitter van Ecolo, heeft ook bij een tweede stemming in de Senaat geen tweederdemeerderheid gehaald voor een aanstelling bij het Grondwettelijk Hof. Ze wordt dus geen rechter.

Opschudding in de Senaat. Bij een eerste stemming verzamelde Zakia Khattabi slechts 37 stemmen. Ze had er 40 nodig om aan een tweederdemeerderheid te geraken, en dat is nodig voor een benoeming bij het Grondwettelijk Hof. Ook bij een tweede stemming haalde ze het niet: ze had deze keer twee stemmen tekort, en die gingen naar de ‘reservekandidaat’ van Ecolo, en niet naar Khattabi. Daarom haalt ze het dus niet.

MR

Bij de eerste kans stemden 21 senatoren tegen de kandidatuur van Khattabi. Dat zijn er 16 van N-VA en Vlaams Belang, die tegen haar kandidatuur waren. Ook Els Ampe (Open VLD) had aangegeven dat ze tegen zou stemmen. Nog vier anderen steunden haar dus niet. Opvallend: hoewel de MR-fractie vanmorgen besliste om de kandidatuur van Khattabi ondanks eerder protest toch te steunen, was voorzitter Georges-Louis Bouchez als enige niet aanwezig in de voltallige Senaat. Voor de tweede stemming zakte Bouchez wél af naar het rode pluche. Maar ook dat was niet voldoende om haar aan een benoeming te helpen.

In december oordeelde de toen pas verkozen MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez nog dat de ex-covoorzitter van Ecolo de steun van de MR niet genoot, onder meer omdat ze geen juridisch diploma heeft. Intussen is Bouchez federaal informateur, en wil hij een mogelijke regering rond een paars-groene meerderheid niet in gevaar brengen.

‘Farce’

Het Grondwettelijk Hof controleert of wetten de grondwet ­respecteren en buigt zich continu over maatschappelijk gevoelige thema’s, zoals het hoofddoekenverbod op de scholen of de plicht om verdoofd te slachten. Het bestaat uit zes ervaren top­juristen en zes oud-politici. In december werd de stemming over Khattabi al eens uit­gesteld, toen bleek dat ze niet aan de vereiste tweederdemeerderheid zou geraken. Vlaams Belang en de N-VA verwijten haar een linkse activiste te zijn. Vlaams Belang uitte voor de stemming nogmaals zijn verzet. ‘Deze farce is uiterst ongepast en onaanvaardbaar’, zei fractieleider Guy D’Haeseleer. ‘De cultuur van ordinaire postjespakkerij viert vandaag hoogtij.’ De andere partijen namen het woord niet meer.