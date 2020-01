Forse groei voor haven Zeebrugge

De haven van Zeebrugge heeft in 2019 in totaal 45,8 miljoen ton goederen verhandeld. Dat betekent een stijging van 14,2 procent ten opzichte van 2018. Het havenbestuur maakte de cijfers vrijdag bekend. De groei is onder meer te danken aan sectoren als nieuwe wagens en containers, vloeibaar aardgas en roll-on-roll-offtrafieken.

Het stevige groeicijfer voor de haven van Zeebrugge blijkt nog hoger te liggen dan eerst gedacht. Op de nieuwjaarsreceptie van de haven in december werd al gesproken over een groei van zeker 12 procent. “Met de laatste cijfers erbij hebben we het nog beter gedaan dan verwacht en dat ondanks de bezorgdheden rond de brexit”, zegt CEO ad interim Rik Goetinck.

De groei van 14,2 procent speelt zich af in verschillende sectoren. “Dat wil zeggen dat we op alle vlakken vooruitgaan en dat is een goede zaak”, aldus Goetinck. De roll-on-roll-offtrafieken stijgen met 3,7 procent. Al is er wel een verschuiving van het Verenigd Koninkrijk naar Ierland. Door de brexitperikelen daalden de roroladingen voor het Verenigd Koninkrijk met 2,5 procent terwijl die voor Ierland stegen meet 6,3 procent.

Ook het aantal behandelde containers in de haven steeg, en dat met 7 procent. Waar de behandeling van vloeibaar aardgas in 2017 nog daalde, zorgde het in 2019 voor een sterke stijging. Mede door de grotere capaciteit door een nieuwe LNG-opslagtank steeg de vloeibare bulk met 60,8 procent.

Het cruisetoerisme in de Zeebrugse haven bleef vrij stabiel. In 2019 meerden 149 cruiseschepen aan tegenover 143 het jaar ervoor.

Meer groei betekende ook meer werkkrachten voor de haven. Zo steeg het aantal havenarbeiders met 5,6 procent. Dat komt neer op ongeveer 103 mensen extra.

Voor 2020 verwacht het havenbestuur nog niet veel impact van de brexit. “Er kan natuurlijk nog veel gebeuren, maar hoe de kaarten nu liggen, verwachten we een positief verhaal in 2020”, aldus Goetinck. Binnenkort wordt ook de procedure voor het vinden van een nieuwe CEO voor de haven van Zeebrugge opgestart, na het vertrek van Joachim Coens die ontslag nam om CD&V-voorzitter te worden.