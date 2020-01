Keepersprobleem voor KRC Genk: ook eerste doelman Maarten Vandevoordt maandenlang out

Slecht nieuws voor KRC Genk, dat dit weekend begint aan de race richting Play-off 1. De landskampioen zal daarbij geen beroep meer kunnen doen op eerste doelman Maarten Vandevoordt. De 17-jarige keeper liep deze week een zware blessure op toen hij op training zijn elleboog oversterkte. Onderzoek wees vrijdag uit dat een operatieve ingreep noodzakelijk is. Die zal maandag uitgevoerd worden. Daardoor zal Vandevoordt enkele maanden niet inzetbaar zijn. De kans is reëel dat zijn seizoen voorbij is.

Sinds begin december koos nieuwe coach Hannes Wolf resoluut voor Vandevoordt in het Genkse doel. Daar verving hij de 21-jarige Gaëtan Coucke, die in de eerste maanden geen betrouwbare vervanger bleek van de ervaren maar langdurig geblesseerde keeper Danny Vukovic (gescheurde achillespees).Vandevoordt liet sindsdien enkele veelbelovende dingen zien, en werd de jongste doelman ooit in de Champions League. Vandevoordt ging bij zijn CL-debuut op Napoli (4-0 verlies) wel meteen zwaar in de fout.

Dit weekend tegen Zulte Waregem zal Genk dus opnieuw noodgedwongen met Coucke in doel moeten spelen. Wie tweede keeper zal zijn aan de Gaverbeek is nog niet duidelijk, want ook derde doelman Tobe Leysen is niet fit. Hij liep een vleeswonde op aan de knie en is er zondag zeker niet bij.

Het wordt uitkijken of de landskampioen de komende weken nog een nieuwe keeper zal transfereren.