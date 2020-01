Nederlandse supporter reist naar België om zoontje Brian Feyenoord te kunnen noemen

De andere zoon van Ronald is ook een bekend Feyenoord-suppoter. Foto: EPA

Van clubliefde gesproken: een Nederlander heeft z’n zoontje genoemd naar zijn favoriete voetbalploeg Feyenoord. Hij moest daarom zelfs met z’n vrouw naar België rijden om het kindje - Brian Feyenoord - die naam te mogen geven. Het is ook al zijn tweede kindje dat in de media komt met de liefde voor de voetbalploeg.

Het verhaal dook deze week op bij de Nederlandse ochtendshow van Qmusic. Plots hing een zekere Ronald aan de lijn bij Mattie Valk en Marieke Elsinga, toen het over bijzondere voornamen ging. “Mijn zoon heet Brian Feyenoord”, zei de man. “Daarvoor moesten mijn ex en ik destijds zelfs naar België rijden, om daar te kunnen bevallen en het kind aan te geven. Je mag in Nederland wel de naam geven van die ene club 020 (Feyenoordsupporters gebruiken de cijfers om naar rivaal Ajax te verwijzen, red.), maar Feyenoord, dat mocht niet. Wij dus naar België: als je het doet, moet je het goed doen.”

Knoepert

Waarom zo ver gaan? “In die tijd - de jaren 2000 - speelde een Leonardo bij Feyenoord. Veel supporters en vrienden van me gaven hun kind die naam. Wat gebeurt er nou? Die knoepert speelde binnen no time bij 020. Dan heet je zoon Leonardo, snap je? Ik dacht: dat gaat mij niet gebeuren.”

Ronald heeft trouwens nog een zoon, die enkele jaren geleden beroemd werd dankzij een bekende foto. Eéntje waarop de jongen z’n middelvinger opsteekt, terwijl hij in de nek van zijn papa zit. “Ondanks de heisa die er toen was, gaat het nu heel goed met ‘m.”