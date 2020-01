Tsjechische miljonair wint meer dan miljoen euro aan gokautomaat in Oostenrijk

“De rijken worden rijker, de armen worden armer.” Het zogenaamde mattheuseffect mag dan wel een sociologische vakterm zijn, de 46-jarige Tsjechische miljonair Leon Tsoukernik bewees de uitspraak deze week op een andere manier. De eigenaar van een hotel met casino kwam met een privéhelikopter aan bij het Casino Seefeld in Oostenrijk en vertrok enkele uren later met 1,37 miljoen euro winst terug naar eigen land. Dat meldt het casino zelf.

De man wilde eigenlijk pokeren in het casino, maar dat verliep niet zo goed, zo vertelde hij aan de Tiroler Tageszeitung. “Ik ging dan maar met een glas wijn aan een gokautomaat zitten. Ik zette per spel 1.000 euro in en had steeds meer geluk.”

Het personeel van het casino, 2.000 werknemers, mocht de fooi van 54.000 euro onder elkaar verdelen. De “weldoener” wil naar eigen zeggen een deel van het geld aan kunst wijden.

Nu is 1,37 miljoen euro winnen voor ieder van ons “de dag van je leven”, voor Tsoukernik is het slechts “a day in the life”. “In de Verenigde Staten heb ik ooit eens 5,5 miljoen euro gewonnen”, zo vertelde hij nog aan de Tiroler Tageszeitung.