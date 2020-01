De koning van Milaan heeft een nieuw kingsize bed: Romelu Lukaku gaat viraal met foto van zijn slaapkamer

Romelu Lukaku heeft een nieuw appartement gevonden, zo liet de aanvaller donderdag weten via sociale media. En bij een nieuwe appartement hoort een nieuw bed. Zoals het grote sterren betaamt, regelde Lukaku dat via een sponsor. En die had duidelijk veel over voor de aanvaller van Inter. Lukaku pakte uit met een foto waarop hij - weliswaar alleen - op een werkelijk gigantisch bed ligt. Onder meer ploeggenoot Andrea Ranocchia stak meteen de draak met de Rode Duivel. “Is dat voor 15 personen?”