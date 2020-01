Hendrik Van Crombrugge klaar om met Anderlecht doorstart te maken tegen Club Brugge: “Wat progressie betreft geef ik ons acht op tien”

Als de keeper steevast dé uitblinker is bij Anderlecht, dan is er iets fundamenteels fout. Hendrik Van Crombrugge (26) behoedde paars-wit voor nog groter onheil dan nu al het geval is, maar wat hem betreft gaat Schietkraam Van Crom in 2020 dicht en mikt RSCA op Play-off 1. “Tegen Club Brugge kunnen we een statement maken.”