Diatta onzeker voor Anderlecht - Club Brugge, Vossen moet niet hopen op basisplek

Anderlecht - Club Brugge is zondag dé eerste topper van de Jupiler Pro League na de winterstop. Bij de bezoekers is Krépin Diatta onzeker.

De feestweek bij Club Brugge zit erop. Zondag opnieuw bittere ernst: Club trapt 2020 af met een verplaatsing naar Anderlecht. Maar Clement vreest de afleiding van afgelopen week niet. “Op dat moment hebben we de juiste Gouden Schoen: met Hans vrees ik daar niet voor. Toen Izquierdo een paar jaar geleden won, was dat iets anders… (grijnst). Vanaken is heel stabiel. Het klopt dat hij van woensdag op donderdag minder geslapen heeft, maar nu ligt hij waarschijnlijk in zijn bed om uit te rusten. Zo is hij wel. Club Brugge is tegenwoordig ook meer gewoon om prijzen te winnen. Dan ga je daar op een andere manier mee om.”

In december werd het nog 0-2 in de beker, en ook nu is Club torenhoog favoriet. “We wonnen er al twee keer in één jaar: dat is op zich uniek. Zeker als je de geschiedenis van die matchen kent. Die reeks willen we verderzetten, al is die match nu niet belangrijker dan een duel tegen pakweg Kortrijk of Zulte Waregem.” Verraderlijk wordt het wel. “Anderlecht heeft in de competitie niet meer verloren sinds november. Het is daar veel stabieler geworden. En ze hebben nu twee weken de tijd gehad om die match tegen ons voor te bereiden”, benadrukt Clement.

Twijfelgeval Diatta

Voorin zit de Brugse oefenmeester met een twijfelgevalletje: Diatta kan mogelijk niet meespelen in Lotto Park. “Hij is onzeker, al zijn er nog een paar die met kwaaltjes sukkelen. We zullen zondag zien wie fit raakt”, zegt Clement. De achterstand van Dennis en Tau - het duo trainde niet al te veel mee in Qatar - is ondertussen grotendeels weggewerkt. “Ik zag goeie dingen van hen op training. Dus daar verwacht ik geen problemen mee.” Ook over de rest van de groep was Clement positief na de winterstop. “Wat ik heb gezien op training, was goed. Zo’n eerste match na de winterstop is altijd een beetje een eerste schooldag. Ik ben benieuwd, maar ik hoop mijn spelers ook. Ik wil hun goede zaken van op training terugzien tijdens een wedstrijd. Daarom wou ik per se twee stevige wedstrijden spelen in Qatar.” Club won van PSV maar verloor van Ajax. “Als je tijdens zo’n oefenstage geen tegenstand hebt, kan die eerste competitiematch verschieten zijn. Maar dat mag dus nu niet gebeuren.”

“Als er een oplossing ga ik Vossen niet tegenhouden”

Opvallend: er is nog steeds geen nieuwe spits geland bij Club Brugge. Of dat perspectieven opent voor Jelle Vossen? Niet bepaald. Clement is duidelijk: in zijn systeem is er geen plaats voor de aanvaller. “De concurrentie is zwaar. In een pure 4-3-3 is de positie als diepe spits niet zijn beste plaats. Als spelverdeler heb je Vanaken, en in een 3-5-2 heb je als tweede spits Schrijvers of Tau. Maar ik ben nog steeds heel tevreden over zijn instelling. De reden waarom hij ook amper aan minuten komt, is omdat er geen blessures zijn.”

De bal ligt in het kamp van Vossen: hij kiest of hij blijft of vertrekt. “Als er een oplossing is, ga ik hem niet tegenhouden uit respect voor Jelle. Of hij weg mag? Als hij zich zo blijft opstellen, heb ik totaal geen probleem met Jelle. Ik weet dat hij altijd klaarstaat als we hem nodig hebben.”