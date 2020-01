Tottenham-doelman Lloris traint opnieuw na elleboogblessure

Foto: Action Images via Reuters

Doelman Hugo Lloris (33) heeft vrijdag voor het eerst meegetraind bij Tottenham sinds hij ongeveer drie en een halve maand geleden zijn linkerelleboog ontwrichtte. Dat hebben de Spurs aangekondigd op Twitter.

De Franse international blesseerde zich op 5 oktober in het duel tegen Brighton. De Tottenham-aanvoerder liet in de beginfase van de wedstrijd een voorzet ongelukkig uit de handen glippen. Hij ging hierbij neer, en kwam slecht op zijn elleboog terecht. Lloris werd lange tijd ter plekke verzorgd en nadien op een draagberrie afgevoerd. Hij kreeg ook zuurstof toegediend. Begin november ging de doelman onder het mes. Binnenkort zou hij zijn rentree maken, al komt de match van zaterdag in Watford nog te vroeg.

