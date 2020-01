Zinedine Zidane: “Ik leef mee met ontslagen Barcelona-coach Valverde”

Real Madrid-coach Zinédine Zidane stond vrijdag op de persbabbel, in aanloop naar de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Sevilla, even stil bij het ontslag van Ernesto Valverde, die maandag moest vertrekken bij Barcelona. “Ik leef met hem mee”, vertelde de Fransman.

Barcelona maakte maandagavond een einde aan de samenwerking met Valverde, en stelde Quique Setien meteen aan als opvolger. De 55-jarige Valverde stond sinds de zomer van 2017 aan het hoofd van Barça, waarmee hij in twee volledige seizoenen twee Spaanse titels, een Copa del Rey en een Spaanse Supercup veroverde. Alleen Europees succes bleef uit, wat hem finaal aangerekend werd.

“Ik wil er eigenlijk niet al te veel over kwijt, maar leef in de eerste plaats met hem mee”, verklaarde Zidane. “Het is nooit een fijne situatie. Hij heeft als trainer laten zien wat hij in zijn mars heeft en ik heb veel respect voor hem. Maar bij grote clubs is het altijd zo en het zal nooit veranderen. Ik weet dat er, als we twee partijen verliezen, kritiek volgt. Anderhalve maand geleden was dat nog het geval, en bij Barcelona is dat net hetzelfde. Je kan niet altijd goed voetballen. Je moet gewoon proberen steeds het maximum te geven en dan zijn het jullie van de pers die het beoordelen. Ik vind het echt spijtig voor Valverde.”

In de stand staan Barcelona en Real samen aan kop met veertig punten. Real, met Thibaut Courtois als uitblinker maar zonder een herstellende Eden Hazard, veroverde afgelopen weekend de Spaanse Supercup na een zege na strafschoppen tegen Atlético Madrid.