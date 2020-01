200 kilo cocaïne en wapenarsenaal gevonden bij inval in Bornemse loods: 12 arrestaties na maandenlange observatie

Bornem -

Bij een grote inval in een loods in Bornem is 203 kilo cocaïne gevonden, net als een heel wapenarsenaal. De federale gerechtelijke politie heeft er maandag negen mannen opgepakt. Donderdag werden nog eens twee mannen aangehouden. De speurders zaten de spilfiguur, een truckchauffeur uit Boom, al maanden op de hielen. Ook hij werd opgepakt.