Verpleegster die 60 kinderen doodde, veroordeeld tot levenslange celstraf

Genene Jones, een voormalige verpleegster uit Texas, is tot een levenslange celstraf veroordeeld voor de moord op een elf maanden oude baby in 1981. De 69-jarige vrouw, die in de Amerikaanse media de bijnaam ‘Killer nurse’ of ‘moordverpleegster’ kreeg, wordt ervan verdacht in totaal zestig kinderen te hebben gedood.

Jones werd in 1984 in de gevangenis gegooid omdat ze een kind had gedood en een ander kind een overdosis had gegeven. Normaal gezien zou ze in 2018 vrijkomen, maar de openbaar aanklager stak daar een stokje voor omdat er nieuwe bewijzen tegen haar waren opgedoken. Bewijzen die aantoonden dat Jones nog meer kinderen om het leven had gebracht in de jaren 80. Het zou gaan om tientallen kinderen, die om het leven kwamen door onverklaarbare beroertes en andere complicaties in ziekenhuizen waar de verpleegster aan de slag was. Jones zou in totaal zestig slachtoffers hebben gemaakt.

Jones werd deze week tot levenslang veroordeeld voor de moord op Joshua Sawyer, een jongetje van elf maanden die in 1981 om het leven kwam. De voormalige verpleegster komt nu pas in 2038 opnieuw in aanmerking voor een vervroegde vrijlating. Jones zal dan 87 zijn.