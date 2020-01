Luxueus hotel verandert plots in halal-hotel: toeristen in shock

Toeristen die dachten te genieten van een lekkere all inclusive-vakantie in het Ova Resort Hotel in het Turkse Ölüdeniz komen van een koude kermis thuis. Stond het hotel eerst nog garant voor zonnen, drinken en de nodige entertainment, sinds januari is het in handen van islamitische eigenaren die het roer drastisch hebben omgegooid.

Volgens The daily mail is er een compleet halal-menu en wordt van vrouwen verwacht om zich bij het zwembad te bedekken. Ook zijn er verschillende zwembaden voor mannen en vrouwen en is alcohol er verboden.

“Ik ben er kapot van. Deze plek was als ons tweede huis. Maar nu ze de alcohol verbannen hebben, kunnen we er niet meer heen. Je kunt niet van een Brit verwachten dat ze vakantie vieren zonder een paar biertjes bij het zwembad”, getuigt de 51-jarige Sam Taylor in de Britse krant.

Sarah Robins laat weten: “Dit hotel hebben we gebruikt tijdens ons huwelijk in 2013 en het personeel deed alles wat ze konden om onze trouwdag zo fantastisch mogelijk te laten verlopen.”

TUI is ondertussen gestopt met het aanbieden van vakanties naar het Ova Resort Hotel en probeert voor de mensen die al geboekt hebben een alternatief te vinden.