Frank Vercauteren voor match van de waarheid: “Anthony Vanden Borre is aangesloten, maar Club Brugge komt te vroeg”

Anderlecht staat voor de match van de waarheid tegen Club Brugge. Winnen is zowat een must om Play-off 1 nog te halen. Trainer Frank Vercauteren ging dieper in op verschillende thema’s. “Dit is niet de wedstrijd van de laatste kans.

Over Club Brugge

“Ik heb gelezen dat Club Brugge nog beter zal zijn. Dat geloof ik wel, maar wij ook. We moeten ons niet per se wentelen in de rol van underdog. Dat is geen voordeel. Wij moeten vooral Anderlecht zijn en dan ben je een favoriet. De realiteit is er natuurlijk en we weten dat het moeilijk wordt, maar we moeten vertrouwen hebben in onze kwaliteiten. In de laatste bekermatch konden we ons op bepaalde momenten wel meten met Club Brugge, maar hun eerste doelpunt was een mokerslag. Dit is voor ons ook niet dé wedstrijd van de laatste kans op Play-off 1. Elke wedstrijd zal vanaf nu de wedstrijd van de laatste kans zijn. Of dat nu tegen Club Brugge, Cercle of Moeskroen is. We zien wel na 9 duels wat de optelsom van onze punten is. We hebben vertrouwen in ons potentieel.”

Over Kemar Roofe

“Ik heb vanmorgen al in de krant gelezen dat hij weinig kans maakt om te spelen. We zullen zien. Kemar is alleszins onzeker. Hij heeft vandaag nog niet met de groep getraind, maar individueel. Straks en morgen legt hij nog een test af, maar het is nu nog niet duidelijk wanneer we op hem zullen kunnen rekenen. Het mogelijke alternatief zullen jullie zondag wel zien.”

Over Vanden Borre en Murillo

“Hij is officieel aangesloten. Dat is al iets, want dan kan hij in principe ook spelen. Maar Club Brugge wordt toch nipt voor hem. Anthony heeft nog enkele oefenmatchen nodig, onder meer tegen OHL vooraleer hij tot de keuzemogelijkheden behoort. Of Murillo dan basisspeler zal zijn? Als nieuwkomer integreert Amir zich heel goed. Hij is een speler met een brede waaier aan kwaliteiten: snelheid, positiespel, opbouw. Afwachten of hij ook tijdens matchen kan brengen wat hij laat zien op training. Hij staat dicht bij de ploeg.”

Over Didillon

“Ik zal eens journalist spelen. Wie van jullie schreef dat Didillon niet op de bank wou zitten? Jij? Wel, ik heb vanmorgen met Thomas gesproken. Ik heb hem gezegd welke attitude ik van hem verwacht? Vandaag wou hij wel op de bank zitten. Dat hij dat in de zomer ook niet wou, is het verleden. Het is niet omdat je denkt aan vertrekken of een transfer dat je niet op de bank moet zitten.”

Over Bakkali en Nasri

Bakkali zal niet in de selectie zitten. Hij trainde de afgelopen dagen niet, maar wat de medische reden daarvoor is laat ik aan anderen. Op Samir Nasri kunnen we deels rekenen. Hij is fit en beschikbaar. We zullen zien als we de selectie maken.”

De paleisrevolutie

“Alle veranderingen in het bestuur hebben geen invloed gehad op de sportieve gang van zaken deze week. Er waren wel een aantal zaken die energie kostten: het Autosalon, de Gouden Schoen, de bestuurszaken, maar we hebben gefocust op de match tegen Club Brugge. Dat was het belangrijkste.”