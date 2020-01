Dove man sleept grootste pornosite ter wereld voor de rechter omdat hij niet ten volle van hun aanbod kan genieten

Pornhub, de grootste pornosite ter wereld, heeft een rechtszaak aan het been. Ene Yaroslav Suris sleept de website voor de rechter omdat hij zich als dove man verwaarloosd voelt. Omdat er vaak geen ondertiteling bij de video’s staat, kan hij niet genieten van de video’s op dezelfde manier als anderen dat wel kunnen.

LEES OOK. Jaaroverzicht van Pornhub toont opvallende trend: dit is dé zoekterm van 2019 (+)

‘Hete stieftante babysit op rebellerend neefje’, ‘sexy agente krijgt getuige aan de praat’… In de gerechtelijke documenten lijst Suris een heleboel video’s op die hij heeft bekeken, maar waar hij toch een onbevredigd gevoel aan overhield. Omdat er geen ondertitels waren en hij de conversaties dus miste.

Het is een probleem waarmee niet alleen hij, maar alle doven en slechthorenden te kampen hebben, zegt Suris. Pornhub doet er in zijn ogen niet voldoende aan om de groep dezelfde service te bieden als anderen. En daarom heeft hij een ‘class action’-rechtszaak aangespannen tegen de pornosite. Het staat anderen vrij om zich bij hem aan te sluiten, “in de hoop Pornhub zo op de knieën te krijgen”, zo luidt het.

Concreet wil Suris - naast een vergoeding voor geleden schade - Pornhub verplichten om alle video’s te voorzien van ondertitels. “Normaal gezien reageren we nooit op lopende rechtszaken”, zegt Corey Price, de vicevoorzitter van Pornhub. “Maar we willen nu toch van de gelegenheid gebruikmaken om te benadrukken dat we wel degelijk een volledige categorie video’s met ondertitels hebben.”

LEES OOK. Grootste pornosite ter wereld introduceert opvallende aanbieding voor Black Friday

bekijk ook

Pornhub ter wereld wil onze planeet redden met milieubewuste pornofilm

Tesla in verlegenheid gebracht met populair pornofilmpje, maar Elon Musk reageert gevat