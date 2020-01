Premier van Lesotho kondigt officieel ontslag aan naar aanleiding van moord op zijn vrouw

De premier van Lesotho, Thomas Thabane, heeft vrijdag publiekelijk bevestigd dat hij ontslag zal nemen. De eerste minister, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op zijn eerste vrouw, maakte dat vrijdag duidelijk tijdens een persconferentie. Wanneer het ontslag van Thabane ingaat, is nog niet duidelijk.

“Om de waarheid te zeggen: ik ben ouder en zwakker geworden. Daarom deel ik jullie vandaag mee dat ik van plan ben om terug te treden. Ik zal het jullie laten weten wanneer het exacte moment is gekomen”, zo deelde de 80-jarige premier mee. Donderdag had Thabane zijn partij al ingelicht over zijn intentie om een stap opzij te zetten.

Het ontslag van Thabane wordt al enkele dagen gevraagd door zowel zijn eigen partij als de oppositie. De premier was in opspraak gekomen bij het gerechtelijk onderzoek naar de moord op zijn eerste vrouw.

Lipolelo Thabane (58) werd in juni 2017 doodgeschoten door onbekende aanvallers, twee dagen voor haar man de eed zou afleggen voor zijn tweede ambtstermijn als premier. Op het moment van de moord stonden Lipolelo en Thomas Thabane op het punt te scheiden. Hij had toen al een relatie met zijn huidige echtgenote, Maesaiah Thabane. De twee vrouwen waren in een juridische strijd verwikkeld over wie de first lady mocht zijn, en de rechter had in het voordeel van Lipolelo Thabane beslist.

Politiebaas Holomo Molibeli had de eerste minister er vorige week in een brief van beschuldigd betrokken te zijn geweest bij de moord. Thabane had daarop beslist om Molibeli de laan uit te sturen.

De eerste minister ging tijdens de persconferentie van vrijdag niet in op de beschuldigingen die tegen hem waren geuit.