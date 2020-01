Vorig jaar drie aardbevingen te voelen in België

In 2019 werden er 45 natuurlijke aardbevingen gemeten in en rond België. Eén natuurlijk aardbeving, één geïnduceerde beving en één explosie waren lokaal te voelen. Dat meldt de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) vrijdag. De zwaarste seismische activiteit vorig jaar was de geïnduceerde beving op 23 juni nabij Dessel met een magnitude van 2,1.

In totaal zijn er 45 natuurlijke aardbevingen, 14 geïnduceerde bevingen - dat zijn door de mens veroorzaakte bevingen, bijvoorbeeld door geothermische boringen - en 199 mijnontploffingen en andere gecontroleerde explosies waargenomen. De meeste van de seismische gebeurtenissen gingen onopgemerkt voorbij. Driemaal voelde de Belgische bevolking een beving. Zo ging de natuurlijke aardbeving op 5 december 2019 nabij Genk met een magnitude van 1,6, op een diepte van 6,1 kilometer, niet onopgemerkt voorbij. Nog twee voelbare bevingen was een geïnduceerde beving op 23 juni 2019 met een magnitude van 2,1 in Dessel en een explosie in Lessines op 20 mei 2019 met een magnitude van 1,8. Er werd dit jaar geen schade gerapporteerd in België, meldt het KSB.

In 2019 registreerde de Sterrenwacht ook minstens 16 meetbare explosies op zee, waarvan de meerderheid werden uitgevoerd door de Belgische, Nederlandse of Franse Zeemacht om oude bommen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog te vernietigen.

De grootste aardbeving in 2018 situeerde zich toen bij Kinrooi, met een magnitude van 2,8 op 25 mei 2018. In totaal werden toen 65 seismische gebeurtenissen geregistreerd in en rond België, in 2017 waren dat er 90.