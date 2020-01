Picanol zal vanaf maandag de eerste activiteiten heropstarten na cyberaanval

Ieper - Weefmachineproductent Picanol zal vanaf maandag de eerste activiteiten heropstarten, maar het is nog niet duidelijk wanneer de productie weer volop zal draaien na de cyberaanval van eerder deze week.

“Op basis van de huidige situatie plannen we om vanaf maandagochtend 20 januari bepaalde, specifieke activiteiten stap voor stap voorzichtig opnieuw op te starten”, zo meldt de Picanol Group in een persmededeling. De weefmachineproducent werd begin deze week het slachtoffer van een ransomware-aanval, waarbij criminelen losgeld eisen om het gehackte systeem weer vrij te geven. “We houden er wel rekening mee dat het nog een tijd kan duren voor de volledige productieactiviteiten opnieuw operationeel zullen zijn. Onze prioriteit is om een veilig herstel van alle IT-systemen mogelijk te maken.”

Aangezien het momenteel nog onduidelijk is hoe lang de heropstart van de productieactiviteiten zal duren, kan de Picanol Group voorlopig nog geen indicatie geven van de financiële impact van de cyberaanval.

