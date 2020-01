Charleroi strikt Kayembe, linksachter tekent tot 2022

Joris Kayembe (25) is officieel een Carolo. De linkerflankverdediger zou eerst op huurbasis overkomen van Nantes, maar wordt door Charleroi toch definitief overgenomen. Hij ondertekende een contract voor twee jaar met optie op twee extra seizoenen.

Kayembe kwam bij de Fransen amper aan spelen toe nadat hij in 2017 een zware knieblessure opliep. In totaal kwam hij er slechts drie keer in actie, in het seizoen 2017-2018 dan nog. Voordien speelde de Brusselaar bij de jeugd van Standard, Porto, Arouca en Rio Ave.