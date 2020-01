Overal in Vlaanderen wordt gehaakt en gestikt voor gewonde dieren, maar Australië neemt geen buidelzakken meer aan

Vlaanderen valt massaal voor de zielige koala’s met verbrande pootjes of voor de schattige kangoeroejongen die, op de vlucht voor de bosbranden, uit de buidel van hun moeder zijn gevallen. Duizenden zelfgemaakte buidelzakken of -mandjes liggen overal in Vlaanderen klaar om naar Australië te worden gevlogen om de gewonde diertjes in op te vangen. Maar daar hebben ze er, zo blijkt nu, voorlopig geen meer nodig. “Toen ik dat hoorde, sloeg ik wel even in paniek”, klinkt het bij een Vlaamse die zelf aan het stikken geslagen was.