Nog steeds transferverbod voor Lokeren: sterkhouders vertrekken massaal

Sporting Lokeren, hekkensluiter in 1B, heeft nog steeds geen akkoord gekregen van de Licentiecommissie van de KBVB. De club kreeg eind december na een tussentijdse controle te horen dat het niet aan alle financiële verplichtingen had voldaan en kreeg daarvoor een transferverbod opgelegd. Ondertussen ziet de club verschillende sterkhouders vertrekken.

De zaak sleept nu al bijna een maand aan en intussen mogen de Waaslanders niemand aantrekken. “Wij blijven werk maken van dit euvel en gaan er in de kortste keren voor zorgen dat alles in orde komt”, zegt Guy Van den Broeck, persverantwoordelijk van Lokeren. “Zoals eerder al gemeld werd, gaat het om kleine tekortkomingen. Dat werd ons bevestigd door de Licentiecommissie. We zijn er zeker van dat alles ook in orde komt en dat wij ons binnenkort weer op de transfermarkt mogen begeven.”

Tirpan en Marecek weg

Intussen staan verschillende sterkhouders van de club wel op vertrekken. Flankverdediger Mickaël Tirpan kan naar Turkije en Lukas Marecek is op weg naar het Tsjechische Teplice. Op Habib Habibou wordt dan weer niet gerekend. De spits kwam nog maar in september over naar het Waasland, maar vertrekt nu alweer. Vrijdagavond speelt Lokeren tegen Lommel, de voorlaatste in de stand.