Iraanse leider haalt uit naar Trump, VS en Europese landen tijdens eerste vrijdaggebed in 8 jaar: “Onrust bij het regime is heel groot”

“Een clown die doet alsof hij het Iraanse volk steunt, maar het eigenlijk een giftige dolk in de rug steekt.” De Iraanse leider Ayatollah Khamenei heeft voor het eerst in acht jaar het vrijdaggebed voorgedragen in Teheran, en dat zal Donald Trump geweten hebben. “Dit bewijst dat de onrust bij het regime groot is”, zegt professor David Criekemans.