Het bizarre “liefdesverhaal” van ex-minnares die overleden vrouw van ‘spookvader’ moest vervangen

Een getrouwde moeder en haar dochtertje zijn jaren geleden op het nippertje ontsnapt aan Gerrit Jan van D. uit Ruinerwold. De ’spookvader’ palmde haar in en probeerde haar te bezwangeren in een golfplaten caravan in de Flevopolder. Het is een wonder dat ze niet in verwachting raakte, op tijd tot bezinning kwam en niet als Gerrit Jans ’Aartsmoeder’ in de boerderij belandde.