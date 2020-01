Twee leden opgepakt van jeugdbende die Tildonk al maanden terroriseert

Haacht / Keerbergen - Twee vermeende leden van de jeugdbende die al maanden Tildonk (Haacht) terroriseert, moeten vrijdagnamiddag voor de jeugdrechter verschijnen. De jongeren worden onder meer beschuldigd van vandalisme, beschadigingen, slagen en verwondingen, diefstal met braak en bendevorming.

LEES OOK. Poseren met wapens en drugs en volop vandalisme en geweld: jeugdbende terroriseert al maanden rustig dorp: “Wij hebben schrik om buiten te komen” (+)

De lokale politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een vijftienjarige jongen uit Haacht uit zijn bed gelicht. De tiener werd gearresteerd en ondervraagd over zijn betrokkenheid bij de feiten van de afgelopen maanden in Tildonk.

De jongen bekende zijn aandeel bij een vijftal feiten: binnendringen in een tennisclub, vandalisme in het bibliotheekgebouw (allebei in oktober van vorig jaar) en een inbraak in een vrachtwagen, vandalisme aan signalisatieborden en vuilnisbakken, het aanbrengen van graffiti op het kerkhof en een vechtpartij aan een café in Tildonk (in december van vorig jaar).

Er vond ook een huiszoeking plaats in zijn woning die nuttige elementen voor het onderzoek opleverde. De vijftienjarige moest vrijdagnamiddag voor de jeugdrechter verschijnen. Hij moet naar een jeugdinstelling in halfopen regime. De jongen was voor deze feiten niet bekend bij het parket.

De politie onderzoekt of de jongeman ook in aanmerking komt voor het plegen van andere feiten van vandalisme, geweld, diefstal of het ombrengen van dieren in Tildonk tijdens de afgelopen maanden, hetgeen hij momenteel ontkent.

Vrijdagochtend werd ook een zeventienjarige jongen uit Keerbergen gearresteerd op verdenking van zijn betrokkenheid bij de feiten. Ook hij was voorheen niet bekend bij het parket. De jongen bekende ook een klein aandeel bij enkele feiten. Ook hij verschijnt vrijdagnamiddag bij de jeugdrechter.

De politie werkt ondertussen verder aan het identificeren van de verdachten en onderzoekt hun aandeel in de feiten.