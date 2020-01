Stoffelijk overschot van man die zijn terminaal zieke vrouw om het leven bracht, in de Nete aangetroffen

Kontich -

Speurders hebben vrijdagmiddag een auto uit de Nete in Duffel gehaald. In het voertuig werd het stoffelijk overschot van de 79-jarige Daniel Bordeyne uit Kontich aangetroffen. De man, die in 2012 zijn terminaal zieke echtgenote om het leven bracht, was al sedert kerstavond spoorloos verdwenen. Het parket bevestigt dat het om een wanhoopsdaad gaat.