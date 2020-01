Eigenaar van doodgebeten kip krijgt in beroep hogere schadevergoeding: dier had tv-ervaring

Een Duitse rechtbank in Kleve heeft de eigenaar van een doodgebeten kip in beroep een hogere schadevergoeding toegekend. De rechter oordeelde dat gezien de kip televisie-ervaring en getraind was, de eigenaar nu recht heeft op een schadevergoeding van 615 euro. Dat meldt DPA.

Er was in de rechtbank discussie tussen de eigenaar van een hond en een kip. Het baasje van de hond ontkende niet dat zijn viervoeter een kip had doodgebeten, maar volgens hem was het slachtoffer Charlotte de kip. De eigenaar van de kip, Ute Milosevic, stelde dan weer dat de hond niet Charlotte, maar wel Sieglinde de kip had opgepeuzeld. Charlotte is een gewone legkip, maar Siegelinde was een showbeest met tv- en filmervaring.

Sieglinde is in Duitsland onder meer ‘bekend’ van de televisiefilm “Wir sind doch Schwestern”. In de prent moest Sieglinde in het midden van een straat blijven staan terwijl een auto met een rotvaart op haar afkomt. Uiteindelijk komt de auto amper drie centimeter voor de kip tot stilstand. Een gewone kip zou zich uit de voeten maken, maar Sieglinde de stuntkip niet. Volgens Ute werd het dier speciaal getraind voor films en televisie, ook was ze bijzonder getalenteerd. Om die reden eiste ze een hogere schadevergoeding. De kunde van Sieglinde is overigens niet goedkoop: een draaidag met zo’n kip kost al snel 1.000 euro.

Aanvankelijk had de rechtbank Ute slechts 300 euro schadevergoeding toegekend. De rechter vond dat ze nalatig was geweest omdat Sieglinde vrij en los mocht rondlopen op haar erf. In hoger beroep oordeelde de rechter dat de kip inderdaad meer waard was dan een gewone legkip en kende hij Ute dan toch een hogere schadevergoeding toe.