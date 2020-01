Jess Thorup ziet wel brood in duo Chakvetadze-David: “Maar belofteverkiezing was grote ontgoocheling”

Door de achillespeesblessure van Roman Yaremchuk moet Jess Thorup dit weekend noodgedwongen puzzelen. Hierdoor stijgen ook meteen de speelkansen van Giorgi Chakvetadze.

De 20-jarige Georgiër lijkt stilaan klaar voor het grote werk, volgens de Deense coach van de Buffalo’s: “Giorgi kon op uitzondering van één sessie alle trainingen afwerken in Oliva. Hij oogt heel scherp. Ik sprak ook met hem en hij zei me dat hij bijna 200% is. De volgende stap is natuurlijk matchritme opdoen en dan volgen ook nog wel die laatste percentjes aan explosiviteit. Maar dat komt pas door matchen te spelen. Hij is klaar voor het grote werk.”

En die speelkansen zouden dus wel sneller kunnen volgen dan eerst voorzien. Door de afwezigheid van Yaremchuk kan Thorup het jonge duo David – Chakvetadze al tegen Moeskroen opstellen. Een combinatie die de Deen trouwens al heeft uitgetest: “Daarom is het ook zo fijn dat we merkten dat Giorgi ook uitstekend samen kan spelen met Jonathan David. We testten dat uit in Oliva tijdens de oefenmatch en dat pakte goed uit.”

Foto: BELGA

Belofte van het jaar

Voor David wordt de thuiswedstrijd dan weer een eerste kans om de frustraties van zich af te spelen nadat hij woensdagavond verrassend naast de oppergaai pakte bij de verkiezing ‘Belofte van het jaar’. Thorup hoopt dat zijn Canadees goudhaantje niet te lang met die ontgoocheling blijft zitten: “Jonathan David was de grote favoriet om verkozen te worden als belofte van het jaar. Uiteraard waren we ontgoocheld maar nu moeten we een reactie tonen op het veld.”

“Jonathan is een kerel die normaal zeer goed omgaat met dergelijke bijzondere randomstandigheden. Hij is mentaal supersterk. Maar als je er van overtuigd bent dat je zult winnen en plots blijkt dit niet het geval, dan is dat toch niet evident. Uiteraard begreep hij het niet en was hij enorm ontgoocheld. Want hij eindigde zelfs op de vijfde plaats in de eindstand van de Gouden Schoen. Maar ik hoop dat hij nu de juiste reactie toont op het veld.”