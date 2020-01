Hoofd van Grammy Awards tien dagen voor uitreikingsceremonie opzijgezet wegens “wangedrag”

Nauwelijks tien dagen voor de uitreiking van de Grammy Awards, is het hoofd van de organiserende Recording Academy geschorst wegens “wangedrag”. Dat is vrijdag door de organisatie meegedeeld.

Deborah Dugan was op 1 augustus, als eerste vrouw ooit, aan het hoofd gekomen van de Recording Academy. Die organisatie is vooral bekend door de uitreiking van de Grammy Awards, de belangrijkste internationale muziekprijs.

Maar nog geen half jaar na haar aanstelling, moet Dugan tijdelijk een stap opzijzetten. Dat is het gevolg van “bezorgdheden die werden overgemaakt aan de raad van bestuur”. Het gaat onder meer om een “formele beschuldiging van wangedrag” die was ingediend door een “hooggeplaatst vrouwelijk lid” van de Recording Academy, zo blijkt uit een mededeling.

Er komt ook een onafhankelijk onderzoek naar de aantijgingen. Voorlopig neemt Harvey Mason Jr., de voorzitter van de raad van bestuur, de leiding over. Meer uitleg over de maatregel wordt niet gegeven. Ook Dugan is niet bereikbaar voor commentaar.

Het is niet duidelijk of de schorsing van de CEO invloed zal hebben op het verloop van de uitreikingsceremonie, die op zondag 26 januari plaatsvindt in Los Angeles.

De Amerikaanse zangeres en rapster Lizzo is de grote favoriet voor die 62ste editie van de Grammy Awards. Zij haalde acht nominaties binnen, twee maar dan Billie Eilish en Lil Nas X. Ook de Belgische band Soulwax is genomineerd, voor de remix van het nummer ‘Work it’ van Marie Davidson.