Reizigers krijgen (kwartier lang) porno te zien in Zweeds treinstation

Een informatiescherm in een treinstation heeft één doel: de reiziger informeren over de treindiensten, weliswaar regelmatig afgewisseld met publiciteit. In het station van het Zweedse Kalmar was dat donderdag wel even anders toen de schermen pornografisch materiaal lieten zien aan de nietsvermoedende pendelaars. Dat meldt de lokale openbaar transportbeheerder.