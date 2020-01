Sint-Bavo wil badge in plaats van handpalmscan

Gent - Er zal dan toch niet met de handpalm betaald worden op de middelbare school Sint-Bavo. Het systeem moest betalingen op school vergemakkelijken, maar de Vlaamse Toezichtscommissie gaf een negatief advies. De school onderzoekt nu het gebruik van een badge.

“De school heeft beslist om vooralsnog niet voor de handpalmscan te kiezen en het gebruik van een badge te onderzoeken.”

Dat staat in een mail die ouders van Sint-Bavo vrijdag kregen. De middelbare school wilde in oktober de handpalmscan invoeren om leerlingen en personeel in de cafetaria en aan het kopieermachine betalingen te laten doen. Dat moest een einde maken aan de omloop van bonnetjes en cash geld op school.

LEES OOK: Broodje kopen op school? Scan je handpalm en je hebt betaald

Onevenwicht

Maar het systeem botste op ongeruste reacties van ouders omwille van privacyredenen. De invoering werd on hold gezet en de Vlaamse Toezichtcomissie erbij gehaald. Die heeft intussen een negatief advies gegeven.

LEES OOK: Sint-Bavo stelt handpalmscan uit wegens "ongeruste ouders"

“Er is een duidelijk onevenwicht tussen het als risicovol beschouwde verwerken van biometrische gegevens en het betalen van kleine bedragen in een schoolcontext”, klinkt het in het advies. “De alternatieven worden te gemakkelijk weggevaagd.”

Volgens de commissie bestaat tenslotte het risico dat jongeren het doorgeven van biometrische gegevens gewoon gaan vinden. “Er mag niet vergeten worden dat die kunnen leiden tot het volgen en profileren van mensen: wie doet wat, waar,wanneer, hoe en met wie?”