Wie is de mol in de Wetstraat? Waarom groene politica het niet haalde als rechter in Grondwettelijk Hof

Wie is de mol? De vraag dook vrijdag op in de Senaat, waar Ecolo-politica Zakia Khattabi werd weggestemd als toekomstig rechter bij het Grondwettelijk Hof. N-VA, Vlaams Belang en Open VLD’ster Els Ampe stemden tegen, maar de 43 resterende senatoren zeiden allemaal voor te hebben gestemd. Vijf van hen hebben gelogen.

Wat is het Grondwettelijk Hof?

Het is een van de belangrijkste rechtscolleges van het land. Het Hof is eigenlijk de hoeder van onze rechten en vrijheden, door na te gaan of wetten, decreten en ordonnanties ...