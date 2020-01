Vrouw koopt online pampers in afslag: “Doos vol gebruikte luiers”

Een gezin uit het Amerikaanse New Jersey had een pakketje bij webwinkel Amazon, maar kreeg . Nassly Sales bestelde luiers, maar kreeg gebruikte pampers toegestuurd.

Nassly had de luiers besteld bij de ‘Warehouse-sectie’ van de webwinkel. Daar worden producten in afslag verkocht, veelal omdat ze geretourneerd werden of omdat de verpakking beschadigd is. Amazon stelt alle producten zorgvuldig na te kijken voor ze opnieuw verpakt en verkocht worden.

Nietsvermoedend nam de vrouw de doos mee naar de babykamer waar ze haar dochter ging verschonen. “Toen ik een luier vastnam, merkte ik meteen dat ze zwaarder waren”, schrijft ze op Facebook. “Toen ik het licht aandeed, kwam ik tot de vaststelling dat deze luiers al gebruikt waren, ze roken naar urine en uitwerpselen. Amazon heeft me gebruikte luiers verkocht.” De vrouw sloeg in paniek omdat haar dochter prematuur geboren werd en haar immuunsysteem verzwakt is. “Ik heb dan meteen de hele kamer, het bed en mijn dochter ontsmet.”

De vrouw nam contact op met de klantendienst van Amazon, maar is niet te spreken over de afhandeling. “Ze kwamen af met de klassieke riedeltjes. Sorry dat het product niet voldoet aan je verwachtingen. Je mag het product houden terwijl we een oplossing zoeken. Ik eis dat dit onderzocht wordt om uit te maken wie dit gedaan heeft en zo de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.”