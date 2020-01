Jonathan David, het Gentse toptalent dat zijn moeder verloor: “Elke match die ik speel, is vanaf nu voor haar. Of course”

Eén keertje stokt het bij Jonathan David (20). Wanneer we hem vragen naar zijn diepste gevoelens toen hij het nieuws te horen kreeg op de luchthaven van Londen, een tussenlanding op weg naar zijn thuis in Canada. De glimlach verdwijnt even, de ogen richten zich op het tafeltje tussen ons. Een antwoord volgt er uiteindelijk niet. Een geweldig sportief 2019 kreeg in december met het overlijden van zijn mama Rose Grethelle – slechts 52 jaar oud – een gitzwart persoonlijk einde voor het Gentse toptalent. De monoloog van een man met een missie in 2020: iemand daarboven trots maken.

“Zie je deze ring? Die draag ik altijd, hier aan mijn rechterhand. Het is mijn ring en hij heeft een link met mijn mama. Wat die link exact is, wil ik liever niet zeggen, maar dankzij de ring is ze altijd dicht bij mij. Dat wil ik ook. Mijn moeder was de beste moeder die ze kon zijn: altijd onvoorwaardelijk steunend, altijd contact houdend, altijd alles willen doen voor mij als zoon. Zo wil ik me haar ook herinneren: als iemand die er altijd was.”

~

“Normaal gezien is het allemaal voetbal, voetbal en voetbal bij mij, maar die eerste dagen na haar overlijden had ik er geen zin in. Toen ik tijdens een tussenlanding in Londen het nieuws te horen kreeg (David bereidde zich met AA Gent begin december voor op de bekermatch met Charleroi toen hij in allerijl moest vertrekken naar Canada, nvdr.) ,wou ik eigenlijk het liefst niets meer doen. Thuis blijven en bij de familie zijn. Een paar dagen later werd ik ook nog uitgeroepen tot Canadees Speler van het Jaar. Trots was ik wel, maar blij kon ik daar op dat moment niet mee zijn.”

Jonathan David. Foto: BELGA

“Na een paar dagen begonnen de mensen rond mij me stilaan weer aan te moedigen om snel weer iets te doen. Dus ik ging weer trainen. Gent had ook Stijn (Matthys, fysiektrainer bij de Gentse beloften, nvdr.) gestuurd om mijn conditie te onderhouden en dat hielp veel. Trainen, nog eens extra naar de fitness gaan, ondertussen afspreken met vrienden: het verzette mijn gedachten. En het voelde goed aan om te weten dat ik mensen rond me heb om hierdoor te komen.”

“Kijk, ik ben iemand die mentaal sterk is, maar ik vind dat ik ook mentaal sterk moét zijn. Voor mezelf, maar ook voor anderen. Mijn vader is vlak voor Kerstmis afgereisd naar België om bij mij te zijn. Hij heeft op tweede kerstdag ook onze 0-1-zege op Standard live in het stadion gezien. Hij gaf mij de nodige steun, maar ik was er op dat moment ook om hem te steunen. Het werkt gewoon in twee richtingen.”

“Eindejaar hebben we met z’n allen in Ottawa gevierd. Thuis. Met een groep van zo’n twaalf tot vijftien man. Mijn zus was er, mijn vader, mijn peter, tantes en nonkels, wat vrienden. Ondanks de afwezigheid van mijn moeder heerste er een goede sfeer. Everyone was happy. We hebben gepraat, we hebben gegeten, we zijn gewoon gezellig samen geweest. Ik heb gemerkt dat ik niet per se iemand ben die een schouder nodig heeft om op te huilen, mijn familie rond me is good enough. Al neemt dat niet weg dat ik enorm genoten heb van de steun die ik gekregen heb. Al die berichten die ik ontvangen heb, van werkelijk iedereen. Ik zag ook het spandoek dat de fans in de match tegen Zulte Waregem voor mij hadden gemaakt. Dat apprecieerde ik heel hard. Met de coach (Jess Thorup, nvdr.) heb ik ook veel contact gehad. Eerst stuurde hij me zijn medeleven, maar nadien hebben we ook gewoon vaak gepraat. Hij is een compassionate guy. Hij weet hoe wij ons voelen als spelers. En het is ook mooi dat hij mij de tijd heeft gegeven om alles wat te verwerken.”

KAA Gent wenst in naam van zijn medespelers, de staf, het bestuur en alle supporters zijn diepste medeleven uit te spreken met Jonathan David en zijn familie bij het veel te vroege overlijden van zijn moeder 🙏🏼https://t.co/K4ZYmp215b #RIP — KAA Gent (@KAAGent) December 6, 2019

~

“Ik was terug in België voor de match tegen Club Brugge, op 22 december. Ik heb gewoon gespeeld, maar het was moeilijk. Twee weken was ik weggeweest, dus fysiek was ik sowieso wat minder scherp. Al had ik het ook mentaal niet gemakkelijk. Zelfs toen ik op het veld stond, was mijn geest niet honderd procent bij het voetbal. En na de match kon ik eigenlijk aan niets anders denken dan aan mijn mama.”

“Maar goed, ik vond dat ik die match moest spelen, dat ik weer bij de groep moest zijn. Ik voel ook hun steun. Het is niet één persoon met wie ik specifiek raat, het is de hele groep die me helpt. Niet door constant te praten, maar gewoon: door normaal te doen. Mijn wens voor 2020 is dan ook dat we met de ploeg een geweldige tweede helft van het seizoen mogen spelen. Je weet in het leven nooit wat er gaat gebeuren, dus dat is het enige waarop ik kan hopen. En o ja, elke match die ik vanaf nu speel, is voor mijn mama. Of course.”