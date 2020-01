Politieman krijgt klap tijdens interventie en wordt met MUG-heli naar ziekenhuis gevlogen

Ichtegem - Een politieman van zone Kouter is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een interventie in Bekegem, deelgemeente van Ichtegem.

Uit een woning in de Doornhoekstraat kwam rond 16 uur een melding binnen over intrafamiliaal geweld. De politie kwam ter plaatse om de gemoederen tussen de partners te bedaren maar dat liep plots toch uit de hand.

Waarom is niet duidelijk maar een mannelijke bewoner, die dronken was, keerde zich plots tegen de agent en gaf die een klap. De politieman viel daarop slecht neer en was kortademig. Hij verloor evenwel het bewustzijn niet. Omdat de situatie eerst ernstig leek werd de MUG-helikopter van het ziekenhuis van Brugge opgeroepen. Die landde in een veld aan de overkant van de weg. De agent kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend.

“Daarna werd de collega met de MUG-helikopter overgevlogen naar het ziekenhuis. Er is geen levensgevaar”, zegt korpschef Kris Depovere. Aanvankelijk leek de toestand van de politieman nochtans ernstig maar zijn toestand verbeterde snel. Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de man arbeidsongeschikt was.

Meteen nadat de situatie escaleerde riep de politie extra versterking op. Daarna werd er ook een perimeter ingesteld en werd de straat plaatselijk afgesloten. De agressieve man werd daarna ook gearresteerd. Zijn partner kreeg de nodige ondersteuning. Over de feiten van het partnergeweld worden geen mededelingen gedaan.