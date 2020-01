Gewapende overval op apotheek: daders voortvluchtig

Gent - Aan het Heldenplein hebben vrijdagmiddag twee verdachten een gewapend overval gepleegd op een apotheek. De daders konden ontkomen, de politie is momenteel met een zoekactie bezig.

In een apotheek aan het Heldenplein pleegden rond 17 uur gewapende mannen een overval. Onder bedreiging van een wapen vluchtten ze er met de inhoud van de kassa vandoor. “Het is niet zeker of het om nep of echte wapens ging. Maar niemand raakte gewond”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “De spelers waren aan het trainen toen plots gewapende agenten op de site kwamen”, zegt Jean-Jacques Gernay, ondervoorzitter van hockeyclub Gantoise. “De politie zocht naar twee personen. De hockeyclub mocht de lichten niet aandoen om zo de overvallers niet te alarmeren”, zegt Jean-Jacques. “De dames waren wel bang en hebben zichzelf in veiligheid gebracht in het clublokaal.” Ook een basisschool in de buurt kreeg de boodschap om de kinderen binnen te houden, rond 17.20 konden de kinderen naar huis.