Geen nieuwe uitleenbeurt voor zoon Verlinden: “Hij brengt iets bij”

Thibaud Verlinden blijft deze winter bij Stoke. De flankaanvaller - nog steeds maar 20 - werd de voorbije twee jaar uitgeleend door de club, maar trainer Michael O’Neill ziet wel wat in de jonge Belg. “He excites me!”

Verlinden keerde begin deze maand terug van een uitleenbeurt aan het noodlijdende Bolton en imponeerde meteen op training. “Thibaud is een jonge speler waar ik wild van word”, vertelde O’Neill op een persconferentie. “Hij is technisch sterk en hoewel hij op een aantal vlakken nog moet verbeteren, is zijn attitude perfect.”

Al één invalbeurt

Bolton wou Verlinden - die in vijftien matchen drie keer scoorde en drie assists uitdeelde - graag opnieuw huren, maar dat gaat dus niet gebeuren. “Met wat Thibaud me dagelijks toont op training denk ik niet dat het opportuun is om hem opnieuw uit te lenen. Hij brengt iets bij.” Verlinden speelde afgelopen weekend al even mee tegen Milwall (0-0). Hij kreeg een invalbeurt van tien minuten. Voor zijn passage bij Bolton werd de flankaanvaller ook al een half seizoen uitgeleend aan het Duitse St. Pauli.