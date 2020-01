Succes tijdens het Vogeltelweekend? “Onthoud het volgende: vogels zijn maar met 3 dingen bezig, ‘Kan ik het eten’, ‘Kan het mij opeten?’ en ‘Kan ik ermee paren?’”

Zes koolmezen, drie duiven, en hopelijk ook een grote bonte: volgend weekend turen we weer een kwartier lang vol verwachting naar onze gazon, voor het ­Grote Vogeltelweekend van Natuurpunt. Maar hoe komt het toch dat de buurman altijd meer vinken heeft? En waarom ziet je neef in Limburg wel nog mussen, en jij niet? Wij doken in de massa cijfers die Natuurpunt sinds 2004 verzamelde, om te leren hoe je bepaalde soorten naar je tuin lokt. “Eigenlijk is er één gouden regel: we moeten leren denken als een vogel.”