Michelin ziet sterretjes: vernietigende kritiek nadat bekendste restaurant van Frankrijk derde ster verliest

Het bekendste restaurant van Frankrijk en een instituut dat boven alles verheven leek, is zijn derde ster kwijt. Na 55 jaar aan de top is L’Auberge du Pont de Collonges, het restaurant van wijlen Paul Bocuse, door Michelin gedegradeerd van drie naar twee sterren. Culinair Frankrijk reageert in shock en verwijt de restaurantgids een aanslag op werelderfgoed, onkunde en sensatiezucht. En dat terwijl de culinaire gids het al zo moeilijk had in Frankrijk.