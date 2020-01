Zes inbraken in twee dagen tijd in Leuven

Leuven - In Leuven zijn de voorbije twee dagen liefst zes inbraken gepleegd. Dat meldt de lokale politie vrijdag. Niet overal konden de inbrekers evenwel iets buitmaken.

In de nacht van woensdag op donderdag werd er ingebroken in een woning in de Platte-Lostraat in Kessel-Lo. De daders braken er een raam open aan de achterzijde van het huis en doorzochten de woning maar moesten met lege handen vertrekken.

Diezelfde nacht sloegen inbrekers ook toe in een appartement op de Tervuursevest in Leuven. Ze konden de toegangsdeur van een appartement op de derde verdieping forceren en gingen aan de haal met een uurwerk.

Donderdag werd dan overdag ingebroken in een woning in de Distelvinkenstraat in Kessel-Lo. De inbrekers sloegen het raam van de achterdeur in en doorzochten de woning. Het is nog niet duidelijk of ze ook iets konden stelen.

Nog donderdag kreeg ook een woning in de Panoramalaan in Wilsele ongewenst bezoek. Er werd een schuifraam aan de achterzijde opengebroken, waarna de dieven aan de haal gingen met twee smartphones, een zonnebril en cash geld.

Donderdagavond braken dieven dan in bij een huis in de Désiré Mellaertsstraat in Kessel-Lo. Ook hier braken ze een schuifraam open aan de achterzijde van de woning, waarna ze de woning doorzochten en een zonnebril, een verrekijker en cash geld konden buitmaken.

Diezelfde avond braken forceerden inbrekers een badkamerraam van een huis in de Elfnovemberlaan. Alle kasten werden doorzocht maar de buit is nog niet bekend.