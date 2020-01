Gloednieuwe materniteit mét bed voor papa’s: “Ze blijven steeds meer in het ziekenhuis slapen ”

Terwijl elders in Vlaanderen 17 materniteiten met sluiten zijn bedreigd, opende in het AZ Sint-Lucas vrijdag een nagelnieuwe kraamafdeling. De traditionele ziekenhuissfeer moet er plaats ruimen voor meer huiselijkheid, én meer plaats voor papa’s. “Ook zij willen mee zorg dragen voor hun pasgeboren kleintje.”

De geboorte van je kinderen, het is voor de meeste ouders een magisch moment. Maar voor de kersverse mama’s en papa’s in het Sint-Lucasziekenhuis was het deze week nog dat tikje specialer. Zij mochten ...