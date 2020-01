Cheaptickets.be komt in Chinese handen

Het Nederlandse onlinereisbureau Travix, in België actief met onder meer cheaptickets.be en budgetair.be, wordt overgenomen door het Chinese Trip.com. Dat heeft directeur John Mangelaars gezegd op de Nederlandse commerciële radiozender BNR Nieuwsradio.

Trip.com neemt de activiteiten over van John Fentener van Vlissingen, een Nederlandse miljardair. “Na een oriëntatie van zo’n twee jaar hebben we ons aangesloten bij Trip.com. We lopen nu door de goedkeuringen heen van de verschillende overheden”, aldus Mangelaars, die denkt dat de overname later dit jaar kan worden afgerond. Een overnamesom noemde hij niet.

Ook Skyscanner hoort bij Trip.com.