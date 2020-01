Levenslang verbod tot het houden van dieren na verwaarlozing van 35 katten

Scherpenheuvel-Zichem - De correctionele rechtbank van Leuven heeft in twee dossiers een verbod op het houden van dieren opgelegd. Voor een vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem is dat levenslang, na extreme verwaarlozing van 35 katten in haar woning.

Patricia G. had van januari 2017 tot april 2019 in haar huis in Messelbroek, deelgemeente van Scherpenheuvel-Zichem, 35 katten rondlopen. De dieren waren in zeer onhygiënische omstandigheden gehuisvest. Zo zorgde de eigenares niet voor medische opvolging bij oorinfecties, tandontstekingen en niesziektes. De beesten waren veel te mager door onvoldoende en onaangepaste voeding. Dat bleek onder meer bij controle door de inspectie Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid.

Op grond van artikel 40 van de wet van 14 augustus 1986 over de bescherming en het welzijn van dieren legde de rechtbank een levenslang verbod tot het houden van dieren op. Die maatregel moet herhaling uitsluiten. De vrouw kreeg ook een geldboete van 800 euro. In een tweede dossier rond dierenverwaarlozing kreeg Paul R. een verbod tot het houden van dieren gedurende drie jaar opgelegd.

Hij werd schuldig bevonden aan gebrekkige huisvesting en verzorging van zijn beesten in Landen en Zoutleeuw van oktober 2018 tot mei 2019. De man kreeg een boete van 1.200 euro.