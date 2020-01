PVDA schiet in ‘De Grote Colère’ en lost minimumpensioen van 1.500 euro niet

In Antwerpen heeft PVDA vrijdagavond haar nationale nieuwjaarsreceptie gehouden in aanwezigheid van een duizendtal leden en sympathisanten. De uiterst linkse partij trapte er haar voorjaarscampagne af rond de mars “De Grote Colère” - op 1 maart - en partijvoorzitter Peter Mertens trok van leer tegen het huidige “vechtfederalisme” en stelde dat PVDA de strijd voor een minimumpensioen van 1.500 euro netto na veertig jaar werken zal blijven voeren tot het gerealiseerd raakt.

PVDA had in 2019 heel wat te vieren met een verkiezingsoverwinning die onder meer twaalf Kamerleden (in plaats van twee) en voor het eerst ook vier Vlaamse volksvertegenwoordigers opleverde. Het verschil met de vorige nieuwjaarsrecepties was dan ook navenant: voor het eerst werd een tweede zaal van het Zuiderpershuis ingezet, er stond een groot scherm op het podium met beelden van een eigen politiek jaaroverzicht en elke bezoeker kreeg een glaasje schuimwijn of fruitsap in de handen gestopt.

PVDA kreeg deze week nog de wind van voren van Vlaams Belang omdat ze fors meer lidgelden int dan andere partijen, maar die kritiek wees Mertens vrijdag af. “Wij willen op eigen kracht steunen in plaats van de anderen, ook Vlaams Belang, die aan de subsidieslurf willen blijven hangen”, zei hij.

Mertens hield een pleidooi tegen de huidige federale stilstand, die hij aan het “vechtfederalisme” als gevolg van opeenvolgende regionaliseringen wijt, en stelde dat PVDA in tussentijd blijft ijveren voor concrete sociale realisaties. “We hebben de Turteltaks afgeschaft, het puntenpensioen weggekregen en een noodfonds voor de zorg gerealiseerd”, zei hij. “We zullen niet rusten tot we ook het minimumpensioen van 1.500 euro binnenhalen.” PVDA verzamelde naar eigen zeggen al 140.000 handtekeningen om een “burgerwet” daarover op tafel te leggen in het parlement.